Quando Blake Martinez entrou no mundo das cartas colecionáveis, fê-lo, em parte, para honrar Richard Blau, o amigo de infância que morreu depois de uma luta contra um cancro ósseo com apenas 14 anos. “Traz de volta as memórias de quando jogávamos o jogo de cartas do Pokémon, e era uma diversão total”, revelou ao ESPN o linebacker da National Football League (NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos). “Traz de volta as memórias fixes de quando estávamos a crescer”.

Como muitas outras crianças da sua geração, Martinez e Blau foram ávidos jogadores de Pokémon, a conhecida marca que teve origem nas consolas de videojogos e que rapidamente se expandiu, entre outras coisas, às cartas colecionáveis e a uma famosa série de televisão.

Com o passar dos anos, o jogador de futebol americano deixou o hobby para trás. Quando regressou, fê-lo de uma forma muito diferente. Martinez está longe de ser a primeira celebridade a investir neste negócio — e trata-se mesmo de um investimento. Nomes conhecidos, que vão desde o DJ Steve Aoki ao rapper Logic, passando por Justin Bieber, que nas redes sociais já fez várias publicações exibindo a sua impressionante coleção:

Justin via Instagram Stories pic.twitter.com/WIHAClVlmI — Justin Bieber News (@yourbiebernews) September 20, 2019

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.

Leia também: