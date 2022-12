Espanhóis reagem a eliminação contra Marrocos e pedem a demissão de Luis Enrique: "Paulada monumental"

No rescaldo de uma eliminação chocante, adeptos e imprensa põem em causa as escolhas do selecionador, o estilo de jogo da equipa e relembram as semelhanças com a derrota na Rússia há 4 anos.