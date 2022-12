A PSP foi alertada na manhã desta terça-feira para uma “viatura suspeita no parque de estacionamento” da embaixada dos Estados Unidos, em Lisboa, disse o comissário Artur Serafim ao Diário de Notícias. Este responsável acrescentou que foi feita uma “verificação”.

Afinal, o carro pertencia a um funcionário da embaixada. “Após uma inspeção mais aprofundada à viatura, apurou-se que se tratava de uma viatura de um funcionário da embaixada”, explicou o comissário da PSP ao DN.

Esteve no local uma equipa do Centro de Inativação de Engenhos Explosivos e Segurança em Subsolo, assim como o grupo operacional cinotécnico. “Não foi detetada qualquer tipo de substância” no veículo, explicou fonte da PSP ao DN, tendo sido feita uma segunda análise pelos serviços da embaixada, também ela sem nada a reportar.

“Foi um alerta que recebemos da parte da embaixada”, explicou o comissário, por a embaixada não reconhecer o carro como fazendo parte da representação diplomática. O alerta foi dado às 10h20 desta segunda-feira.

Não houve nenhuma diligência no sentido de retirar os funcionários da embaixada nem as restantes viaturas que estão no parque de estacionamento.

Esta segunda-feira foram notícia os dois pacotes suspeitos que chegaram à embaixada da Ucrânia, em Lisboa, que obrigou ao corte temporário da circulação na Avenida das Descobertas, em Lisboa. A PSP não encontrou explosivos nos envelopes.

(Atualizada às 13:01)