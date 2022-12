As empresas da Apple e da Amazon estão a planear voltar a fazer publicidade no Twitter. As agências de publicidade receberam um email da rede social a oferecer incentivos aos anunciantes e impulsionar os negócios do setor após o início conturbado da liderança de Elon Musk.

O “pássaro” de Musk classificou o incentivo como “uma das maiores ofertas de todos os tempos“, de acordo com o email analisado pela Reuters. No passado sábado, uma editora da Platformer News anunciou que a Amazon pretendia retomar os anúncios no Twitter, investindo cerca de 100 milhões de dólares (cerca de 94 milhões de euros) por ano. Contudo, outra fonte terá admitido à agência de notícias que a Amazon nunca deixou de fazer publicidade na plataforma.

Amazon is also planning to resume advertising on Twitter at about $100m a year pending some security tweaks to the company’s ads platform, per a source familiar with the situation. https://t.co/VWQJX4HZEp — Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) December 4, 2022

Musk terá admitido no passado mês de novembro, que após o afastamento de várias empresas como a General Mills ou a fabricante de automóveis Audi, as receitas registaram uma queda “significativa“. Agora aproveitou para agradecer a todos os anunciantes que regressaram.

“Apenas uma nota de agradecimento a todos os anunciantes que regressaram ao Twitter”, pode ler-se na publicação.

Just a note to thank advertisers for returning to Twitter — Elon Musk (@elonmusk) December 4, 2022

Durante uma conversa do CEO do Twitter e da Tesla, e ainda da SpaceX, numa live da Twitter Spaces, no dia 3 de dezembro, Musk garantiu que a Apple “é a maior responsável pelos anúncios” na rede social. Mas nem sempre a relação foi de concordância. No final do mês de novembro, Musk terá acusado a Apple de retirar o Twitter da loja de aplicações da Apple questionando se esta estaria incomodada com a liberdade de expressão nos Estados Unidos da América (EUA). No entanto, agora, a Reuters admite que a briga possa ter terminado, pois Musk acabou por confirmar aos seus seguidores no Twitter que a empresa multinacional de tecnologia teria regressado com as campanhas de publicidade.

Desde que o homem mais rico do mundo fechou a compra da plataforma por 40 mil milhões de euros, o funcionamento da rede social mudou: desde os despedimentos de funcionários, à moderação nos conteúdos, à polémica da verificação do selo azul, até às celebridades que decidiram abandonar o espaço por não se identificarem com as novas políticas de funcionamento.