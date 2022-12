Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, tornou público o convite feito ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para este discursar no Congresso norte-americano esta quarta-feira.

“Senhor Presidente, é com imenso respeito e admiração pela sua extraordinária liderança que estendo, em nome do congresso bipartidário, um convite para que se discurse numa reunião conjunta do Congresso na quarta-feira”, pode ler-se na carta enviada por Pelosi a Zelensky.

President Zelenskyy’s courageous, patriotic, indefatigable leadership has rallied not only his people, but the world, to join the frontlines of the fight for freedom. We look forward to hearing his inspiring message of unity, resilience and determination. https://t.co/YWG5eSMHv9

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 21, 2022