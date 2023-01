O tribunal de Bucareste, na Roménia, decidiu prolongar o período de detenção de Andrew Tate e do irmão, Tristan Tate. De acordo com o jornal Guardian, os dois homens vão continuar detidos até 27 de fevereiro, enquanto prossegue a investigação.

Ex-kickboxer e um influencer polémico pelas declarações consideradas misóginas, que até já lhe valeram uma suspensão das redes sociais, Andrew Tate e o irmão são acusados de fazerem parte de um grupo de crime organizado, com suspeitas de tráfico humano e de crimes sexuais. Além dos irmãos, estão também detidas duas mulheres romenas, Georgiana Naghel e a antiga agente da polícia Alexandra Luana Radu, suspeitas de estarem ligadas a este grupo organizado.

“A pedido dos procuradores, o tribunal aceitou a extensão do período de detenção antes do julgamento dos dois irmãos Tate até 27 de fevereiro”, transmitiu uma porta-voz da Procuradoria romena, Ramona Bolla, citada pelo Guardian. Os dois homens, que negam as acusações, tem a hipótese de apresentar um recurso a esta decisão.

