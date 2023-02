Nas últimas duas semanas foram três os objetos voadores não identificados que violaram o espaço aéreo da América do Norte. Se o primeiro foi caracterizado por Washington como um balão espião chinês, o mistério permanece quanto aos outros dois, que foram abatidos no espaço aéreo do Alasca e do Canadá.

Este domingo, o espaço aéreo sobre o Lago Michigan foi encerrado devido a questões relacionadas com a “defesa nacional”, menos de uma hora depois foi a vez do espaço aéreo sobre o Lago Huron devido a uma “operação de defesa aérea ativa”.

Ainda não é claro se estas duas decisões estarão ou não relacionadas com os objetos voadores intercetados. No sábado, já tinha sido encerrado o de Montana, com um avião de combate a ser enviado para investigar uma “anomalia de radar” — mas não foi identificado qualquer “objeto voador”.

Se no primeiro avistamento as autoridades revelaram que objeto era um balão chinês — um aparelho com 60 metros de altura e com uma base do tamanho de três autocarros –, nos dois casos posteriores deram poucos detalhes. Segundo a CNN, aliás, não existem pistas que apontem para que tenham alguma ligação ao balão chinês.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.