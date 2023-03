O Movimento Cultural da Terra de Miranda (MCTM) reiterou esta segunda-feira que a EDP deve pagar os impostos resultantes da transação das seis barragens transmontanas, apelando à regularização “da situação tributária em que a empresa se meteu”.

A EDP deve regularizar a complicada situação tributária em que se meteu. Em nome do decoro e do sentido de responsabilidade social apelamos a que paguem os impostos devidos com a venda das seis barragens e não se eximam ao pagamento do IMI [Imposto Municipal Sobre Imóveis] “, indica aquele movimento cívico, em comunicado enviado à Lusa.