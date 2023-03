Um homem acusado de homicídio no Estado de Oregon, nos Estados Unidos, fugiu de uma sala de tribunal durante o julgamento e esteve desaparecido durante algumas horas.

Num vídeo das câmaras de segurança disponível na internet, é possível ver um agente da polícia a remover as algemas a Edi Villalobos, de 28 anos, prática comum durante julgamentos no Estado de Oregon. Segundos após ver-se livre das algemas, o suspeito correu até à porta do tribunal, evitando os agentes da polícia e tendo conseguido escapar do edifício. Embora o caso tenha ocorrido a 27 de fevereiro, o vídeo foi apenas divulgado na quinta-feira pela polícia do condado de Washington.

As algemas foram removidas de acordo com a lei de Oregon”, afirmou ao New York Post o sargento Danny DiPietro. “Quando alguém está num julgamento, e qualquer processos que decorre do mesmo, incluindo a seleção de júri, a lei de Oregon obriga-nos a retirar as algemas, e foi o que fizemos.”

As autoridades iniciaram então as buscas pelo suspeito, que foi encontrado horas depois escondido num apartamento próximo, debaixo de um cobertor e dentro de um armário. Edi Villalobos foi acusado de esfaquear três pessoas em 2021, matando uma delas, Artemio Guzman-Olvera, de 33 anos, de acordo com o jornal nova-iorquino.

A tentativa de fuga de Edi Villalobos às autoridades irá acrescentar acusações contra o suspeito, a somar às de homicídio em segundo grau e uso ilegítimo de uma arma.