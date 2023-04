É um dos argumentos da defesa de Christine Ourmières-Widener. A CEO da TAP, ainda em funções, que o Governo demitiu na sequência da indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis, diz que o Governo “continua a confiar” em si, “ao ponto de a manter integralmente em funções” neste período de transição, antes da entrada de Luís Rodrigues, que será o sucessor da francesa. Mas Ourmières-Widener pediu orientações à tutela para gerir a companhia neste período turbulento.

Num documento remetido à Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), dentro do direito de audiência prévia da gestora no âmbito do processo da sua demissão, após as conclusões da auditoria da Inspeção-Geral das Finanças (IGF), a defesa de Ourmières-Widener tenta desmontar aquilo que chama de “processo simulado de demissão com justa causa”.

A defesa alega que “o Governo utiliza vários conceitos genéricos e indeterminados para qualificar a conduta” da gestora, e sublinha que apesar de o Governo “alegar” que esta “foi tão grave e intolerável, conduzindo à quebra das relações de integridade, lealdade, cooperação, confiança e transparência com o acionista”, Ourmières-Widener “continua a exercer as suas funções enquanto CEO, continua a participar nas reuniões da Comissão Executiva e a ter que lidar, diariamente, com temas urgentes da TAP”.

