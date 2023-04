Pela primeira vez, uma mulher, um homem que não é norte-americano e um negro vão tripular a missão da agência espacial norte-americana (NASA) para orbitar a Lua. A última missão, a Apolo 17, aconteceu há mais de 50 anos, e esta segunda-feira, a NASA anunciou os nomes dos quatro astronautas que vão voltar a estar perto da Lua. Há então uma mulher, Christina Hammock Koch, e três homens: Reid Wiseman, Vicotr Glover (o primeiro negro) e o canadiano Jeremy Hansen.

Mas a missão Artemis II vai ficar também na memória por ser a primeira missão tripulada da NASA para realizar uma viagem de longa duração à volta da Lua, sem pousar, com descolagem marcada para novembro de 2024 e com duração de 10 dias. O objetivo é simples, diz a agência espacial norte-americana, e passa por aprender na Lua e à sua volta para dar o próximo passo: “enviar os primeiros astronautas para Marte”.

“A tripulação da Artemis II representa milhares de pessoas que trabalham incansavelmente para nos levar às estrelas. Esta é a tripulação delas, é a nossa tripulação, é a tripulação da humanidade“, disse Bill Nelson, administrador da NASA, citado em comunicado.

Durante o anúncio dos quatro nomes, no Centro Espacial Johnson, em Houston, nos Estados Unidos, foi também anunciado que esta missão se baseia na missão Artemis I, uma missão não tripulada e que ficou concluída em dezembro do ano passado, depois de 25 dias no espaço. E é precisamente esta primeira missão “que preparou o terreno para a primeira mulher e o primeiro homem negro na Lua, abrindo caminho para futuras missões de longo prazo na Lua e, eventualmente, Marte”, lê-se no comunicado.

Para a NASA, Christina Hammock Koch, que representa a primeira mulher a orbitar o nosso satélite natural, o canadiano Jeremy Hansen e Victor Glover, homem negro, e o norte-americano Reid Wiseman representam “o melhor da humanidade”. “Esta missão abre caminho para alargar a exploração do espaço profundo e apresenta novas oportunidades para descobertas científicas, parcerias comerciais, industriais e académicas”, lê-se ainda no comunicado.

Estes quatro astronautas representam “exatamente o que um corpo de astronautas deve ser: uma mistura de indivíduos altamente capazes e talentosos com a determinação para enfrentar qualquer obstáculo enquanto equipa. A missão Artemis II vai ser desafiante e vamos testar os nossos limites, enquanto nos preparamos para colocar futuros astronautas na Lua”, disse esta segunda-feira Norman Knight, diretor de operações de voo da NASA.