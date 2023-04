Pela primeira vez desde que António Costa conseguiu maioria absoluta, o PSD ultrapassou o PS numa sondagem da Aximage para DN/JN/TSF. Três décimas separam os dois partidos nas intenções de voto.

O PSD de Luís Montenegro consegue 28,6% na sondagem publicada esta segunda-feira, enquanto o PS de António Costa não vai além dos 28,3%. Apesar da ultrapassagem dos social-democratas, os socialistas recuperam ligeiramente face a janeiro (em que acumularam 27,1% das intenções de voto). A subida do PSD é maior: estava nos 25,1%.

Para haver uma maioria à direita, os social-democratas precisariam do Chega, que se mantém no terceiro lugar com 12,1%, mais cinco pontos face às últimas eleições, mas menos oito décimas face à sondagem de janeiro. Com metade das intenções de voto está o Bloco de Esquerda (6,3%) que, desta forma, se tornaria a quarta força política, à frente da Iniciativa Liberal (6,1%). Segue-se o PAN (4,5%), antes da CDU (3,5%). O Livre tem 2,7%, o dobro do CDS (1,3%).

Segundo o DN, os resultados não mostram com clareza o sucesso de Luís Montenegro em convencer os eleitores. Por um lado, face a janeiro, o PSD consegue crescer quase quatro pontos percentuais, mas, por outro, ainda está meio ponto abaixo dos resultados das últimas eleições legislativas. Já o PS perdeu 13 pontos percentuais face aos 41,37% dos votos que conseguiu em 2022. Foram feitas 805 entrevistas entre 10 e 14 de abril.

Esta é a primeira vez desde a maioria absoluta que o PSD está à frente na sondagem da Aximage (uma situação não inédita — aconteceu também durante a campanha para as legislativas de 2022). Uma sondagem da Pitagórica de janeiro também já tinha apontado para um primeiro lugar social-democrata.

A direita, juntando PSD, Chega, IL e CDS, conseguiria 48% dos votos (36% sem o Chega), mais do que PS, BE, CDU e Livre (40,8%). O bloco central, PS e PSD, passou de 69% nas últimas eleições para 57%.

A ultrapassagem do partido de Montenegro ao PS já tinha sido antecipada na noite de domingo pelo comentador político Luís Marques, no espaço de comentário na SIC.