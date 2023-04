O processo de classificação dos documentos da TAP que se encontravam no computador de Frederico Pinheiro — e que justificaram a chamada do SIS por parte do gabinete do ministro João Galamba — iniciou-se após a constituição formal da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à Tutela Política da TAP e após os deputados terem pedido o primeiro conjunto de documento aos ministérios das Infraestruturas e das Finanças.

A CPI foi formalmente constituída a 22 de fevereiro de 2023 e, ao que o Observador apurou junto de fontes próximas do processo, a classificação que tornou aqueles documentos confidenciais apenas se iniciou entre 16 e 24 de março.

