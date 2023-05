De novo, Lucy Barton faz o seu regresso. Protagonista de O meu nome é Lucy Barton, Tudo é possível e Oh, William!, vem dar corpo a mais um romance, que mete mais um tijolo na sua história. Afinal, já é traço comum em Elizabeth Strout ir dando as peças de um panorama à vez, ainda que cada livro já pareça um panorama. Já o fez, aliás, com outra personagem memorável: Olive Kitteridge. O que não passa ao lado, num e noutro, é a capacidade que a autora tem de, após concluir um arco narrativo, partir daí no que parece uma nova estaca zero, iniciando nova narrativa.

No volume anterior, que se volta para William, o primeiro marido de Lucy, esta já era um escritora consagrada, e acabara de ficar viúva do segundo marido. William tinha o seu terceiro casamento em crise e tentava montar as peças do passado da mãe. O romance, que inicialmente parecia preso ao luto, foi permitindo que a vida avançasse com o avanço da narrativa.

Nesta quarta peça, temos o cenário da coetaneidade: começa a pandemia, ninguém sabe bem em que ponto está. Perante o medo, Lucy e William mudam-se para uma pequena cidade do Maine. Presos um ao outro, afastados de um mundo que parece existir meio ao longe, e em colapso, ressignificam e reconstituem as memórias e o que cada um é para o outro. Para mais, a acção está naquele ponto em que a vida parece ter tido interrupções, estando um e outro a aparecer como coisa constante. Assim, parece que são as outras relações que as personagens estabelecem com outras personagens que são eixos secundários, uma vez que, entre ambos, o lugar de destaque está assumido. Percebe-se que, da parte da autora, há um grande esforço em prol da construção e da constituição destas personagens, daí que estas saibam permanentemente a gente a sério.

