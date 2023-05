Após dias de uma autêntica caça ao homem, foi finalmente detido pela polícia o suspeito de ter morto a tiro cinco pessoas no estado do Texas. O homem, de 38 anos, foi encontrado pelas autoridades esta terça-feira, a poucos quilómetros do local do ataque, que ocorreu na passada sexta-feira.

O homem está acusado de cinco crimes de homicídio — incluindo o de uma criança de 8 anos — depois de, alegadamente, ter disparado sobre a vizinhança após uma disputa por causa do barulho causado pelo próprio, que disparava a arma no quintal de casa. O crime ocorreu na localidade de Cleveland, a menos de 50 quilómetros de Houston, tendo o suspeito a fugir a pé do local em seguida.

Numa conferência de imprensa na terça-feira à noite, o xerife do condado de São Jacinto revelou que o homem foi “apanhado a esconder-se num armário por baixo de alguma roupa suja”, numa casa a poucos quilómetros do local dos disparos, e não ofereceu resistência. Greg Capers não adiantou a quem pertencia a residência, mas de acordo com o New York Times, os registos de propriedade indicam que seria propriedade de um familiar do suspeito.

Sobre como é que a polícia conseguiu chegar à casa, Capers respondeu que “alguém recebeu uma dica”, acrescentando depois que “equipas táticas e várias agências foram até lá e acabaram por descobrir que a dica era verdadeira”. Apesar de ter confirmado que várias pessoas foram interrogadas, o xerife referiu que, até ao momento, ninguém foi detido por ter ajudado a esconder o suspeito.

A detenção pôs fim a uma operação de quatro dias para tentar encontrar o homem, que incluiu membros dos marshals norte-americanos, do Departamento de Segurança Pública do Texas e de guardas dos postos de fronteira. A busca percorreu uma área de vários quilómetros em redor do local do crime, tendo as autoridades chegado mesmo a efetuar buscas no México, de onde o suspeito é natural e para onde se pensava que poderia ter fugido.

O homem foi transferido na terça-feira à noite para a prisão do condado de São Jacinto, onde ficará a aguardar julgamento.