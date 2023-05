O Governo do Peru deu luz verde na quarta-feira para a extradição temporária para os Estados Unidos do principal suspeito do desaparecimento, em 2005, da estudante norte-americana Natalee Holloway, na ilha caribenha de Aruba.

A Embaixada do Peru em Washington disse à agência de notícias Associated Press que a ordem executiva permite a extradição do holandês Joran van der Sloot para ser julgado por suposta extorsão e fraude eletrónica, acusações decorrentes do caso Holloway.

Van der Sloot cumpre 28 anos de prisão no Peru pelo assassínio da estudante peruana Stephany Flores, de 21 anos, depois de conhecê-la, em 2010, num casino em Lima.

O homicídio ocorreu cinco anos após o desaparecimento de Holloway durante uma viagem de finalistas para Aruba, onde Van der Sloot morava. A jovem foi vista pela última vez a sair de um bar com o holandês em 2005.

O corpo de Holloway nunca foi encontrado e Van der Sloot não foi acusado. Mais tarde, um juiz declarou que Holloway morreu.

Procuradores nos EUA alegam que Van der Sloot aceitou, no início de 2010, 25 mil dólares (22,7 mil euros) da família de Holloway para os levar ao corpo da jovem.

“Num momento em que há cada vez mais trânsito de pessoas entre fronteiras, as nossas instituições mantêm-se atualizadas para garantir que os criminosos são levados à justiça”, disse, em comunicado, o diretor do gabinete de cooperação judicial internacional e extradições do Ministério Público do Peru.

“Continuaremos a colaborar em questões legais com aliados como os Estados Unidos e muitos outros com os quais temos tratados de extradição”, acrescentou Edgar Alfredo Rebaza.

Um tratado de 2001 entre o Peru e os EUA permite que um suspeito seja temporariamente extraditado para ser julgado no outro país. O acordo requer que o detido “seja devolvido” após a conclusão do processo judicial “contra essa pessoa, de acordo com condições a serem determinadas” pelos dois países.

Van der Sloot declarou-se culpado em janeiro de 2012 pela morte de Flores, estudante de administração e de uma família importante, para a poder roubar, após saber que esta tinha ganhado dinheiro no casino onde se conheceram.

O Ministério Público disse que o holandês a terá matado com “ferocidade” e “crueldade”, espancando-a e estrangulando-a no quarto de hotel onde estava hospedado.