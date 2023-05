Roger Waters está a ser investigado pela polícia alemã por “suspeita de incitamento ao ódio público”. Em causa está a roupa usada pelo músico britânico durante um concerto em Berlim este mês de maio.

Segundo as autoridades, “a roupa usada em palco” por Waters, “semelhante à roupa de um oficial das SS”, “pode ser usada para glorificar ou justificar a liderança nazi, perturbando, por isso, a paz pública”, declarou esta sexta-feira o porta-voz da polícia alemã, Martin Halweg, à AFP, confirmando assim a notícia avançada um dia antes pelo Jewish News, um jornal judaico britânico.

O Jewish News refere-se apenas ao espetáculo de 17 de maio na Mercedes-Benz Arena, em Berlim, embora o co-fundador dos Pink Floyd tenha dado um outro concerto no mesmo local no dia seguinte. As duas datas integraram a digressão europeia e sul-americana “This is Not a Drill”, que arrancou em Lisboa em meados de março. A tour é descrita como podendo ser a última do músico de 79 anos.

