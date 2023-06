Os alemães, sempre muito atentos ao que acontece no seu circuito de estimação, o anel norte (Nordschleife) do Nürburgring, apanharam o Rimac Nevera a preparar-se para a conquista de mais um recorde. E é bem possível que este modelo croata, do construtor que vendeu à Porsche a tecnologia para conceber o Taycan e a quem o Grupo Volkswagen ofereceu a Bugatti para ter acesso ao know how da empresa gerida pelo engenheiro Mate Rimac, consiga fixar mais um tempo de referência.

Enquanto desenvolve o próximo Bugatti eléctrico, sucessor do actual Chiron, a Rimac já tem no mercado o Nevera, o hiperdesportivo com uma bateria de 120 kWh de capacidade a alimentar quatro motores eléctricos, dois por eixo, que somam 1914 cv. Até aqui, o Nevera já alcançou muitos dos objectivos que o colocam na liderança, dos 412 km/h de velocidade máxima ao facto de ter percorrido o ¼ de milha em 8,582 segundos. O próximo desafio a ser superado pelo Rimac será o recorde na selectiva pista de Nürburgring, mais precisamente no Nordschleife, onde os desportivos vão medir forças para apurar qual é o mais rápido e eficiente.

Com 1914 cv de potência e 2360 Nm de binário, o Nevera tem um peso de apenas 2300 kg, o que nem sequer é muito se considerarmos que transporta no seu interior uma bateria com 120 kWh. E o facto de uma pequena empresa croata conseguir conceber um hiperdesportivo eléctrico capaz de ultrapassar todos os outros, a gasolina e com emblemas de construtores muito justamente endeusados, como a Ferrari, Lamborghini ou Bugatti, não deixa de ser apaixonante, numa espécie de repetição de David versus Golias.

A imprensa germânica apanhou o Nevera a testar no circuito, tudo indicando que se aproxima uma tentativa para bater o recorde da volta mais rápida, mas há muito por onde escolher. Se retirarmos da equação os veículos exclusivamente de competição e nos limitarmos aos modelos homologados para circular na via pública, então temos que o melhor tempo é pertença do Mercedes-AMG One, que percorreu os 20,82 km em apenas 6 minutos, 35,183 segundos. Antes do modelo alemão, o recorde pertencia ao Nio EP9 (6.45,9) que, tal como o Nevera, é um coupé de dois lugares 100% eléctrico.

Entre os desportivos eléctricos, mas com formas de berlina familiares, o recorde pertence ao Tesla Model S Plaid, que rodou no traçado alemão em 7.35,579, batendo os anteriores 7.47 do Porsche Taycan Turbo S por 12 segundos. O construtor alemão voltaria depois ao circuito e conseguiria um tempo mais rápido (7.33), mas este seria obtido à custa de um kit que só estava disponível na Alemanha.

Esta não foi a primeira tentativa da Porsche para melhorar o tempo por volta dos seus modelos à custa de kits só vendidos na Alemanha e destinados a melhorar a eficácia dos veículos que pretendem bater o recorde, sem alterar as especificações dos modelos que são vendidos de série aos clientes na generalidade dos mercados. Recorde-se que a Mercedes conseguiu o recorde com um AMG GT Black Series (6.43,62, no circuito com 20,6 km), batendo o 911 GT2 RS, que nunca fez melhor do que 6.47,25 até montar o kit desenvolvido para a Porsche pela Manthey, o que deixou a Mercedes furiosa.