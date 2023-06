O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, vai ser esta terça-feira recebido em Pretória pelo Presidente da República sul-africano, Cyril Ramaphosa, num dia de visita oficial à África do Sul.

Esta visita oficial, qualificada como de Estado pelas autoridades sul-africanas, acontece a meio das comemorações do Dia de Portugal na África do Sul, a que Marcelo Rebelo de Sousa deu início na segunda-feira, na Cidade do Cabo, e que irão prosseguir na quarta-feira.

No palácio presidencial, Union Buildings, em Pretória, haverá uma cerimónia de receção, um encontro a dois entre os presidentes, depois alargado às respetivas delegações, e a assinatura de um acordo bilateral no domínio da Defesa.

Antes de um almoço oficial, está prevista uma conferência de imprensa conjunta de Marcelo Rebelo de Sousa e Cyril Ramaphosa.

De tarde, Marcelo Rebelo de Sousa irá depor uma coroa de flores no memorial do Parque da Liberdade.

A última vez que um Presidente português esteve na África do Sul foi há dez anos, em dezembro de 2013, quando Aníbal Cavaco Silva se deslocou a Joanesburgo para as cerimónias fúnebres do líder histórico anti-apartheid e primeiro Presidente negro do país, Nelson Mandela.

Na quarta-feira, as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas irão ter lugar em Joanesburgo e Pretória e já contarão também com a participação do primeiro-ministro, António Costa, vindo de Angola, juntamente com o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.

Acompanham o Presidente da República nesta deslocação à África do Sul a ministra da Defesa, Helena Carreiras, os deputados Carlos Pereira, do PS, António Maló de Abreu, do PSD, Rui Paulo Sousa, do Chega, Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, e João Dias, do PCP, e o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo.

A comitiva desta deslocação à África do Sul inclui ainda o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, de onde são originários muitos dos portugueses e lusodescendentes residentes na África do Sul, o presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, José Manuel Gonçalves, e o presidente da comissão organizadora do 10 de Junho, o enólogo João Nicolau de Almeida.

Desta vez, as comemorações do Dia de Portugal começaram no estrangeiro e terminam em Portugal, no Peso da Régua, distrito de Vila Real, onde terá lugar a cerimónia militar do 10 de Junho.

As inscrições consulares de portugueses na África do Sul são em redor de cem mil. Quanto ao número total de população portuguesa residente neste país, há estimativas díspares, que variam entre 200 mil e 450 mil, incluindo lusodescendentes.

Muitos portugueses foram das antigas colónias de Angola e Moçambique para a África do Sul.

Na segunda-feira, na Cidade do Cabo, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que os portugueses residentes na África do Sul querem ficar no país e ter um futuro com segurança, mensagem que prometeu levar ao seu homólogo sul-africano.