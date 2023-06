O vídeo divulgado pela Fiat, denominado “Portas Abertas”, não poderia ser mais bem-intencionado, ou não fosse ele produzido para suportar o evento Fratelli Tutti, organizado pela Fundação do Vaticano a 10 de Junho na Praça de São Pedro. O construtor italiano, como patrocinador do momento, divulgou um filme sobre inclusão e irmandade, onde nas imagens era possível ver alguns veículos eléctricos, do 500e a furgões igualmente a bateria. Mas, no meio de todas as imagens seleccionadas pelo editor, estava igualmente o 600e, um novo modelo que ainda não foi apresentado e que no vídeo era possível ver sem qualquer tipo de camuflagem.

Há já algum tempo que circulavam rumores que antecipavam uma versão a bateria de um novo pequeno SUV eléctrico, uma espécie de 500X ligeiramente mais pequeno. A imprensa italiana apontava para 4 de Julho como a data para a sua introdução no mercado, prevista para 65 anos depois do nascimento do Fiat 500. Especulava-se ainda que poderia adoptar a designação 600e, o que as imagens agora reveladas vieram a confirmar.

O interior do novo Fiat 600e 2 fotos

O novo Fiat 600e deverá partilhar a mesma base do Jeep Avenger eléctrico, recorrendo à mesma mecânica utilizada por outros modelos da Stellantis, que nas versões mais recentes monta um motor eléctrico com 156 cv, alimentado por uma bateria com uma capacidade de 54 kWh. A manterem-se estas especificações, que começaram a ser instaladas em modelos lançados em 2023, é expectável que a autonomia anunciada supere ligeiramente os 400 km.

A avaliar pelas imagens, o Fiat 600e parece ser um pouco mais curto do que o actual 500X, tornando-se assim compatível com as dimensões de um SUV do segmento B – como o Peugeot e-2008 ou o Opel Mokka –, provavelmente para permitir que este último evolua para um SUV do segmento C. E à semelhança do que é habitual na Stellantis, além da versão eléctrica, serão igualmente comercializados Fiat 600 com motores de combustão. Espera-se que o 600e, além de ser comercializado no mercado europeu, seja igualmente proposto nos EUA, especialmente na versão a bateria.