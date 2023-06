Em atualização

O Conselho de Fiscalização das secretas insiste: não houve nada de ilegal na atuação do SIS quando recuperou o computador do ex-adjunto de João Galamba, Frederico Pinheiro. Isto apesar de não ter ouvido o próprio: segundo o órgão, que esteve esta quarta-feira a dar novas explicações no Parlamento, não cabe ao conselho fazer “acareações” ou “confrontar terceiros com as suas declarações”.

Após uma audição parlamentar feita à porta fechada e pedida pela Iniciativa Liberal para questionar o Conselho de Fiscalização do SIRP sobre a uma “alegada violação dos deveres de independência e imparcialidade”, o conselho presidido pela socialista Constança Urbano de Sousa e composto também por Joaquim da Ponte (indicado pelo PSD) e Mário Belo Morgado (pelo PS) emitiu um comunicado em que garante que “não existem indícios de uma atuação ilegal do SIS”.

Para o Conselho, “tendo em consideração um contexto preexistente e os dados naquele momento disponíveis” o diretor do SIS achou que se “impunha desenvolver diligências” para prevenir que documentos confidenciais e classificadados fossem “comprometidos”.

Quanto às acusações de que o SIS tem sido alvo por contactar um cidadão a meio da noite e exercer funções que poderiam caber à polícia, a resposta é que o SIS “não usou meios que lhe estivessem vedados”, uma vez que Pinheiro “manteve uma conversa telefónica” com um agente e disponilizou-se para lhe entregar “voluntariamente” o computador, como disse aos jornais.

Esta era uma das principais questões que a IL suscitou quando pediu esta nova audição dos fiscalizadores, defendendo que essa “omissão” contribuía para o “incumprimento grave dos especiais deveres” do órgão, que considerava ter sido parcial neste processo ao só ouvir a versão do SIS.