O excedente da conta corrente da balança de pagamentos externa da zona euro avançou, no primeiro trimestre, para os 37,3 mil milhões de euros, o que representa 1,1% do Produto Interno Bruto (PIB), divulgou esta terça-feira o Eurostat.

O excedente registado entre janeiro e março compara-se com o de 16,8 mil milhões de euros do trimestre homólogo de 2022 e com o défice de 4,8 mil milhões dos últimos três meses de 2022.

Na União Europeia (UE), o excedente da conta de operações correntes da balança de pagamentos avançou para os 58,3 mil milhões de euros — 1,4% do PIB — no primeiro trimestre do ano.

De acordo com o serviço estatístico europeu, a UE, no primeiro trimestre de 2022, teve um excedente de 15,7 mil milhões de euros no saldo da sua balança de pagamentos e de 23,5 mil milhões no último trimestre do ano passado.