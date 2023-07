Uma operação da Europol identificou em Portugal 82 potenciais vítimas de tráfico de seres humanos, revelou o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) esta quinta-feira, acrescentando que oito pessoas foram constituídas arguidas pela prática deste crime.

A operação da agência europeia de cooperação policial decorreu entre 10 e 17 de junho e contou com a participação de 32 países, entre os quais Portugal, onde estiveram envolvidos 132 elementos de várias estruturas: SEF, Polícia Judiciária, GNR e Autoridade para as Condições do Trabalho, refere um comunicado do SEF.

Na sequência das diligências efetuadas em território nacional, foram identificados mais de 400 adultos e 36 menores em 23 locais espalhados pelo país. Foram ainda apreendidos 47 passaportes e 12 autorizações de residência.

O SEF adiantou que, em termos internacionais, a operação identificou 65.839 pessoas e verificou quase 23 mil veículos, tendo sido detidas 21 pessoas e sinalizadas 261 vítimas de tráfico.

A coordenação da Europol — que foi apoiada pelo Eurojust (agência europeia de cooperação judiciária), pela Autoridade Europeia do Trabalho e pela Frontex (agência europeia da guarda de fronteiras e costeira) – mobilizou também a participação de cerca de 27 mil polícias e inspecionou 11.360 locais, nomeadamente restaurantes, explorações agrícolas, casas de massagens e cabeleireiros.

Os resultados desta operação desencadearam já a abertura de 86 novas investigações face aos indícios recolhidos relativamente a alegados suspeitos e vítimas de tráfico de pessoas.