Quatro anos depois de se tornar uma estrela mundial do dia para a noite, Lil Nas X estreou-se em Portugal enquanto cabeça de cartaz do NOS Alive. O autor de “Old Town Road”, o tal single que funde rap com country e que o levou para o topo das tabelas, mostrou-se com um autêntico espetáculo em palco, encerrando com pompa e circunstância o segundo dia de festival no Passeio Marítimo de Algés.

A própria meteorologia parece ter ajudado, ao originar um nevoeiro que repentinamente envolveu todo o recinto. O fenómeno atmosférico criou um ambiente de mistério e expetativa para todos aqueles que aguardavam na frente do palco principal por Montero Lamar Hill, rapper e estrela pop de 24 anos que se tem vindo a afirmar no panorama global da música.

Em 2019, uma sessão de estúdio barata e um instrumental que lhe custou 30 dólares fizeram-no criar o single que permaneceria 19 semanas no topo do ranking norte-americano da Billboard Hot 100, batendo um recorde dos anos 50. Pouco depois, Lil Nas X faria novamente história, ao assumir-se como gay, tornando-se no primeiro artista a fazê-lo enquanto estava no número um das tabelas musicais.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.