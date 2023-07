Localizado em Pamplona, um restaurante espanhol viu as suas expectativas para as Festas de San Fermín, que decorrem de 6 a 11 de julho e são conhecidas pelas suas largadas de touros, tornarem-se um pesadelo depois de ter sido inundado com reservas falsas. Em cinco dias, o estabelecimento contabilizou mais de 60 reservas para um total de 146 clientes que não apareceram.

No Instagram, os proprietários do restaurante Kabo lamentaram a situação, que classificaram como “um duro golpe emocional e económico”. “Nos últimos dias sofremos um dos piores episódios desde que começámos esta aventura. Alguém se dedicou a efetuar mais de 60 reservas falsas no nosso restaurante com cartões de crédito sem dinheiro, e-mails e números de telemóvel que não existem ou utilizando nomes fraudulento”, detalharam.

Para os dias das Festas, que levam à cidade de Pamplona milhares de turistas, o restaurante tinha um número tão alto de reservas que os proprietários se viram obrigados a rejeitar novos pedidos, uma vez que a capacidade do estabelecimento tinha sido atingida.

No primeiro dia, 6 de julho, a falta de clientes não preocupou os proprietários do Kabo, que sumiram que talvez as pessoas estivessem atrasadas ou que simplesmente tivessem ficado a dormir depois do “chupinazo” [ndr: lançamento de um foguete que anuncia o início de uma festa]. Depois, começaram a estranhar: “No dia 7, tínhamos reservas para 24 pessoas e servimos 5; no dia 8, para 29 e servimos 11 e, no dia 9, faltaram 18 pessoas. Assumimos: isto não é normal”, contou Aaron Ortiz, proprietário e chefe da cozinha do Kabo, ao jornal espanhol El País. “Tudo foi perfeitamente orquestrado”, não duvidam.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O caso não ficou por aqui: quando procuraram aplicar a política de cancelamento que obriga ao pagamento de 25 euros, depararam-se com cartões de crédito sem dinheiro ou clientes “fantasma”. “Ou os números não existiam ou as pessoas contactadas não sabiam do que estávamos a falar já que não tinham feito nenhuma reserva”, explicaram.

Quanto ao prejuízo, o proprietário assume que chegou quase aos 18 mil euros: “Durante as Festas de San Fermín, temos um preço médio de 120 euros por pessoa. Estes 120 multiplicados por 146 significam quase 18.000 euros”, detalhou.

No comunicado, aproveitaram para agradecer o apoio que têm recebido e deixar uma palavra de apreço aos clientes que reservaram e festejaram o San Fermín no Kabo. “Isto é apenas uma pequena pedra no caminho”, concluem.