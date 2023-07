Foi reaberta a investigação sobre a morte da estrela do hip-hop Tupac Shakur, assassinado há quase 30 anos. A polícia do estado do Nevada, nos EUA, confirmou esta terça-feira que, no âmbito da investigação, foram realizadas buscas numa casa em Henderson, a 32 quilómetros de Las Vegas.

“O Departamento da Polícia Metropolitana de Las Vegas pode confirmar que foi cumprido um mandado de busca em Henderson, Nevada, a 17 de julho de 2023, como parte da investigação em curso do homicídio de Tupac Shakur”, avançaram as autoridades em comunicado citado pela BBC News. “Neste momento, não faremos mais comentários”, acrescentam.

A 7 de setembro de 1996, Tupac Shakur foi atingido com quatro tiros quando, ao seguir num BMW com o empresário musical Suge Knight, estava parado num sinal vermelho de uma das principais avenidas de Las Vegas. O artista acabou por morrer seis dias depois, a 13 de setembro, aos 25 anos.

Desde a sua morte, os responsáveis pelo crime nunca foram encontrados, não foram efetuadas detenções e nenhum suspeito está, atualmente, sob custódia. De acordo com o The Guardian, a polícia de Las Vegas revelou que, na época, a investigação foi rapidamente interrompida uma vez que as testemunhas se recusaram a cooperar.

“É um caso que ficou por resolver e esperamos que um dia possamos mudar isso”, confessou o tenente Jason Johansson ao jornal Las Vegas Review Journal, confirmando que os detetives estão a trabalhar no caso mais uma vez.

Considerado um dos rappers mais influentes e versáteis de todos os tempos, Shakur estreou-se num mundo da música em 1991 com o nome artistico de 2Pac. A sua carreira profissional apenas durou cinco anos, no entanto, foi o suficiente para ser nomeado seis vezes para os Grammys e vender mais de 75 milhões de discos em todo o mundo.

Em 2017, foi introduzido no Rock and Roll Hall of Fame por Snoop Dogg. Já em junho deste ano, o rapper foi homenageado com uma estrela no Passeio da Fama, em Hollywood.