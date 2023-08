No dia 1 de agosto Henrietta Lacks teria feito 103 anos, mas a norte-americana só chegou a completar 31, morreu a 4 de outubro de 1951 com um cancro do colo do útero agressivo. No dia que marcaria o seu aniversário, a família anunciou que tinha chegado a acordo com a farmacêutica Thermo Fisher Scientific que teve largos lucros com as células cancerígenas mortais da afrodescendente.

Em 1951, os médicos do Hospital Johns Hopkins, em Baltimore — onde Henrietta vivia com o marido e cinco filhos —, retiraram uma amostra das células do cancro da doente sem o seu conhecimento ou consentimento — inclusivamente durante a autópsia — e depois partilharam-nas com os investigadores da Universidade Johns Hopkins. E foi também sem o conhecimento ou consentimento dela ou da família (após a sua morte) que as células foram amplamente usadas na investigação científica em todo o mundo.

As células cancerígenas de Henrietta Lacks tornaram-se tão interessantes aos olhos dos médicos e cientistas porque nunca antes tinha sido possível replicar células humanas em laboratório, uma prática agora rotineira nos laboratórios de investigação, em particular investigação biomédica. As linhas celulares então criadas, que se replicavam continuamente, foram consideradas “imortais” e usadas para o desenvolvimento de vacinas, como contra a poliomielite, no tratamento de doenças, como cancro ou gripe, na investigação de leucemia, da infeção por VIH e outros agentes infecciosos, e até viajaram para o espaço.

