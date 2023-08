O incêndio que deflagrou este domingo em Ourém, no distrito de Santarém, está a evoluir favoravelmente, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo.

Temos tido algumas reativações, mas a situação está a evoluir favoravelmente. Com os meios que temos no local e se as condições não se alterarem, nem surgir mais nenhum foco de incêndio, as coisas vão no caminho certo”, adiantou o comandante de serviço à sala do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, Jorge Gama.