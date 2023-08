Primeiro foi a Relação de Lisboa, depois o Supremo e agora, num acórdão com data de julho de 2023, o Tribunal Constitucional (TC), que também rejeitou os recursos apresentados pelas defesas de dois dos três inspetores do SEF condenados por agredir até à morte o cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, no aeroporto de Lisboa, em março de 2020.

O chumbo, que está a ser avançado esta sexta-feira pelo Expresso, representa o fim da linha para e Duarte Laja, Luís Silva e Bruno Sousa, em prisão domiciliária há três anos, que terão assim de cumprir penas efetivas de prisão.

Também segundo o jornal, os inspetores deverão entregar-se às autoridades depois de serem notificados formalmente da decisão do TC, o que deverá acontecer já em setembro, após as férias judiciais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Detidos dias depois da morte de Ihor Homeniuk, os três inspetores foram condenados a 9 anos de prisão, tendo caído no julgamento a acusação inicial de homicídio qualificado, substituída pelo crime de ofensas à integridade física grave qualificada, agravado pelo resultado morte.

Ao Expresso, Ricardo Sá Fernandes, advogado de Bruno Sousa, que em primeira instância até foi condenado a 6 anos de prisão, mas acabou por ter a pena aumentada para 9 anos após recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa, contestou a decisão e garantiu que ainda não esgotou todos os seus recursos. “A causa do óbito foi estabelecida por um relatório de autópsia feito contra regras elementares das leges artis, o que inquinou o apuramento da verdade. Como as defesas reclamaram, mas os tribunais injustificadamente recusaram, deveria ter tido lugar uma perícia sobre os termos desse relatório. Essa grave omissão impediu o cabal esclarecimento do caso e constitui o principal fundamento da queixa no Tribunal Europeu que vamos apresentar.”

Mais sucinta, Maria Manuel Candal, advogada de Luís Silva, fez saber o mesmo: “Não vamos ficar por aqui e vamos recorrer ao Tribunal Europeu”.