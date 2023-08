O PSD vai apresentar em setembro a sua proposta para reduzir as taxas marginais do IRS, com efeitos já sentidos pelos contribuintes este ano, mas cujos contornos exatos ainda não foram divulgados. Os constitucionalistas ouvidos pelo Observador consideram que, em abstracto, qualquer iniciativa para alterar a despesa e a receita face ao que está no Orçamento do Estado vai contra a norma travão da Constituição. Isto no caso da iniciativa legislativa partir de qualquer entidade — partido ou cidadão — que não seja o Governo.

A reforma do IRS proposta pelos social-democratas para produzir resultados já este ano “choca” com a Constituição, defende Maria d’Oliveira Martins, embora fazendo a ressalva de que não conhece os detalhes da proposta legislativa. Isto porque, diz a jurista, “os partidos ou os cidadãos não podem apresentar propostas de lei que alterem a receita ou a despesa prevista no Orçamento original”. O que está em causa no famoso artigo 167 da Constituição é uma “inibição da iniciativa legislativa em matéria de despesa e receitas orçamentais que se aplica a todos menos ao Governo” que é quem está a executar o Orçamento do Estado. E esta inibição, acrescenta, é independente da existência de eventuais medidas de compensação que possam assegurar a neutralidade orçamental da medida.

A jurista, especialista em finanças públicas, remete para um acórdão de 2021 do Tribunal Constitucional que reforçou essa leitura formal da norma travão ao propósito de alterações aprovadas pelo Parlamento que iam mais longe do que as medidas propostas pelo Governo no apoio às famílias no contexto da pandemia. A declaração de inconstitucionalidade neste caso, suscitou um comentário crítico por parte de Maria d’Oliveira Martins, por considerar que o “Tribunal Constitucional contrariou o sentido histórico das «leis e normas travão» que foram sendo gizadas ao impor um regime de nulidade que vai muito para além daquilo que é a contenção temporária ao direito de iniciativa parlamentar que as mesmas impõem”.

