O Governo quer ouvir de Patrick Drahi, acionista principal da Altice, o grau de compromisso da empresa em Portugal. João Galamba, ministro das Infraestruturas, que tem a tutela do setor das telecomunicações, em declarações aos jornalistas, transmitidas pela SIC Notícias, à margem da visita às instalações da CP em Contumil, garantiu que esses encontros – quer com Drahi, quer com Ana Figueiredo, CEO e chairman da Altice Portugal — visam falar de temas ligados às telecomunicações e garante que são independentes das investigações judiciais em curso.

“Numa altura de investimentos importantes [por parte da Altice] temos mantido este diálogo com todas as empresas e é importante aferir o grau de compromisso nestas áreas”, assinalou João Galamba, confirmando a informação avançada esta quinta-feira pelo Público de que o ministro pretende reunir-se não apenas com a gestão da Altice Portugal mas também com o seu principal acionista. Será primeiro uma reunião com Ana Figueiredo e depois com Drahi. “Rapidamente”, admitiu João Galamba.

“Temos sempre falado com os vários responsáveis da Altice, quer em Portugal quer em França. Face às mudanças recentemente introduzidas pareceu-nos importante [falar] e tendo em conta os desafios importantes e o compromisso forte da empresa e a manutenção de investimentos no país”. Galamba normalizou esta reunião, dizendo fazer parte da “atividade normal de acompanhamento da empresa tendo em conta questões estratégicas”, e, por isso, “entendi ser importante ter esse conversação”. Assume que “não tem a ver com esse processo” de investigação judicial.

A Altice está no centro da investigação a Armando Pereira e Hernâni Vaz Antunes, suspeitos de terem criado uma teia de empresas para fornecerem ou serem intermediárias de compras da Altice para benefício próprio. Ambos os empresários estão em prisão domiciliária enquanto decorre a investigação.

“Há dossiês muito importantes independentemente de vicissitudes sobre as quais o Governo não se pronuncia nem se envolve”, declarou Galamba para especificar a implementação do 5G, a conetividade marítima, o reforço das redes de fibra ótica, além dos projetos de datacenters. Galamba referiu aos centros de dados, nomeadamente o de Sines e um que deverá ser anunciado para a área de Lisboa. “É uma das áreas com as quais contamos com a Altice”, garantiu o ministro. Mas a Altice está em processo de venda do seu datacenter da Covilhã, alienação que teve um atraso face ao previsto, mas que ainda recentemente a empresa garantiu estar a avançar e que poderia haver novidades em breve.