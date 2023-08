A manhã deste 545.º dia de guerra ficou marcada pelo anúncio da ida de Marcelo Rebelo de Sousa à Ucrânia. Para além disso, Zelensky reuniu-se com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com os líderes dos balcãs. No terreno, houve um ataque russo à cidade de Kryvy Rih e as forças ucranianas destruíram um bombardeiro de Moscovo.

O que se passou durante a manhã?

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa , submeteu um pedido para se deslocar à Ucrânia entre os dias 22 e 25 de agosto. Numa carta publicada no site da Assembleia da República e endereçada a Augusto Santos Silva, presidente da AR, o Presidente da República requer “o necessário assentimento” da Assembleia da República para a deslocação.

Um bombardeiro russo de longo alcance, Tupolev Tu-22, terá sido destruído no sábado como resultado de um ataque com um drone ucraniano. É o quinto avião russo destruído por drones ucranianos em três dias, segundo o jornal ucraniano The New Voice of Ukraine.

O relatório diário do Ministério da Defesa britânico confirma um ataque com um drone ucraniano à base aérea de Soltsky-2. Para Londres, é a confirmação de que os ataques estão a ser feitos a partir de dentro da Rússia, porque é "improvável" que um drone tivesse capacidade de percorrer tanta distância.

Mais de 20 casas e uma infraestrutura elétrica na cidade ucraniana de Kryvyi Rih foram atingidas por mísseis russos durante esta terça-feira.

Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia, encontrou-se, esta terça-feira, com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O Presidente ucraniano disse esperar que, até ao final de 2023, seja possível iniciar as negociações de adesão da Ucrânia à União Europeia.

Zelensky também se encontrou com vários líderes dos balcãs. O primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenkovic, disse que o país vai ajudar a Ucrânia a exportar os cereais através dos portos croatas — no Danúbio e no mar Adriático. Já o primeiro-ministro da Macedónia do Norte, Dimytar Kovachevsky, prometeu um novo pacote de ajuda militar.

Com o Presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, Zelensky não reuniu tanto apoio, devido à proximidade de Belgrado a Moscovo. O Presidente sérvio disse não concordar com a parte da Declaração dos líderes dos balcãs ocidentais que defende a aplicação de sanções mais eficazes contra a Rússia.

que defende a aplicação de sanções mais eficazes contra a Rússia. O ativista russo Oleg Orlov, que está a ser julgado desde junho por desacreditar o exército, considerou que o futuro da Rússia se joga na Ucrânia e atribuiu o imobilismo dos russos ao medo de represálias. “Noventa e nove por cento dos russos são apolíticos. Não estão dispostos a agir, nem a favor nem contra Putin”, disse Orlov, que deu uma entrevista ao Observador meses antes de ser acusado.