Os certificados de aforro (CA) captaram 14.944 milhões de euros nos primeiros sete meses deste ano, tendo sido amortizados 960 milhões de euros durante o mesmo período, segundo dados ICGP, divulgados esta quarta-feira.

De acordo com o boletim mensal da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública — IGCP, durante o mês de julho os aforradores aplicaram 555 milhões de euros em CA, tendo retirado 166 milhões de euros.

Desde agosto do ano passado que o movimento mensal de entradas e saídas de poupança em CA não era tão baixo. Os dados relativos a julho indicam também que, apesar de a procura por certificados continuar a aumentar, o ritmo abrandou.

A contribuir para este abrandamento estará o facto de em junho ter começado a ser comercializada uma nova série de CA, denominada “F”, que apresenta uma taxa de juro menos atrativa do que a anterior.

No final de julho o valor total aplicado em CA ascendia a 33.610 milhões de euros.

A informação do IGCP mostra que do lado dos certificados do tesouro (CT) as saídas de dinheiro continuam a superar as novas entradas. Em julho, os particulares amortizaram 233 milhões de euros de CT, tendo aplicado apenas seis milhões de euros.

Os 233 milhões de euros somam-se aos 3.002 milhões de euros de CT amortizados no primeiro semestre deste ano, período em que foram emitidos 56 milhões de euros.