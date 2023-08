Pronuncia-se “Vih-veck Rah-muh-swah-mee”. O nome pode até ser difícil de verbalizar — o próprio não faz muita questão de corrigir publicamente aqueles que tentam e acertam ao lado –, mas tem vindo a ganhar destaque, particularmente depois do primeiro debate dos candidatos que querem representar o Partido Republicano nas eleições presidenciais norte-americanas de 2024. “Vivemos num momento de escuridão e temos de nos confrontar com o facto de estarmos numa espécie de guerra fria civil e cultural”, destacou no seu discurso o mais novo dos candidatos republicanos e o menos experientes no campo político.

Se é verdade que o empresário Vivek Ramaswamy, de 38 anos, está a fazer a sua estreia na política, não o vê como uma desvantagem e abraça o perfil de “outsider”. O multimilionário ainda pensou candidatar-se em 2022 para senador do seu estado natal, Ohio, mas foi só em fevereiro deste ano que, no programa de Tucker Carlson, na Fox News, deu o passo em frente na política ao anunciar a candidatura a representante dos Republicanos à Casa Branca.

Ramaswamy foi o terceiro a lançar o nome na corrida, numa altura em que parecia ter poucas hipóteses de chegar longe. Nas sondagens ainda só agora atingiu os dois dígitos, com os seus números a crescer à conta dos seus rivais, em particular o governador da Flórida, Ron DeSantis, apesar de ainda estar bem longe de Trump, que lidera a corrida. Uma análise do Washington Post ao interesse de pesquisa no Google gerado durante o debate desta semana — para avaliar que participantes despertaram maior curiosidade nos expectadores — mostra que ninguém viu um nível de interesse tão consistente como o de Ramaswamy durante as cerca de duas horas. Mas, afinal, quem é o empresário convertido em político que quer chegar à presidência dos Estados Unidos?

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.