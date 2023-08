Uma clutch com a forma de um bombo em tamanho real, um uniforme oficial da Força Aérea norte-americana dos anos 60 e uma carteira baguette minúscula no tornozelo. O conjunto dificilmente resultaria noutra pessoa que não Carrie Bradshaw, mas na personagem interpretada por Sarah Jessica Parker, instituição do street style de quem nos despedimos esta quinta-feira com o fim da segunda temporada de “And Just Like That…”, tudo parece fazer sentido.

O fenómeno de estilo será, pois, indissociável dos esforços criativos de bastidores levados a cabo por Molly Rogers e Danny Santiago, figuras responsáveis pelo guarda-roupa do spin off de “Sexo e a Cidade”, série da HBO e absoluta referência para os apreciadores de voyeurismo de moda a partir do ecrã. O trabalho da dupla (que até tem página de Instagram oficial) dá seguimento ao que, a partir dos anos 90, foi levado a cabo por Patricia Field, responsável pelo guarda roupa das nove temporadas da série que marcou uma geração. Tanto assim é que, um olho mais atento — e uma memória mais robusta — deixam observar discretas referências que aludem a alguns dos ícones de estilo da série original. Por exemplo: a Fendi Baguette cor de rosa choque, com lantejoulas, apresentada na coleção de outono/inverno 1999/2000 e utilizada por Bradshaw há mais de duas décadas, surge aqui reinventada. Vale a pena referir que também Field voltou, ainda que muito brevemente, para esta temporada, apenas para vestir Kim Cattrall, por exigência da própria atriz, que interpreta a mítica Samantha Jones.

Em retrospetiva, compreende-se agora que a primeira hora que marcou o regresso de “And Just Like That…” deixou pistas bem claras sobre o desfile que se avizinharia nos 10 episódios seguintes: peripécias narrativas ultrapassadas, deu-se logo o reaparecimento do vestido Vivienne Westwood com que a protagonista foi deixada no altar no primeiro filme “Sexo e a Cidade”; uma criação vermelho garrido Valentino, com uma máscara e uma enorme cauda, desfilou em tom épico pelas ruas de Manhattan; e um vestido da Balmain, dourado e com capuz, marcou presença na Met Gala.

O desfile seguiu temporada fora — com pistas de um possível regresso das malas à tiracolo, foi-nos mostrando Carrie. Até lá, e até à terceira temporada, entretanto já confirmada, recorde o estilo da segunda temporada de “And Just Like That” em 3o imagens. Pode recordar aqui alguns dos melhores looks da primeira temporada.