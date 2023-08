A Casa Branca não excluiu a hipótese de Vladimir Putin estar por trás da morte do líder do grupo Wagner. No briefing desta terça-feira, a porta-voz, Karine Jean-Pierre, lembrou que não seria a primeira vez que o Kremlin mandaria matar um opositor político.

“Todos sabemos que o Kremlin tem um longo historial de matar opositores”, disse, segundo a Reuters. “É evidente do que aconteceu aqui.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Yevgeny Prigozhin morreu na semana passada num acidente de avião durante uma viagem entre Moscovo e São Petersburgo. Putin disse que ia ser aberta uma investigação para apurar as causas do desastre aéreo, que vitimou outras nove pessoas, incluindo o número dois dos Wagner e um dos seus fundadores, Dmitry Utkin.

O funeral de Prigozhin aconteceu esta terça-feira, em São Petersburgo. A cerimónia decorreu à porta fechada e sem a presença do Presidente russo, outrora próximo do líder do grupo de mercenários. O empresário de 62 anos foi sepultado no cemitério Porokhovskoe.

Também esta terça-feira, os mercenários do grupo Wagner participaram num outro funeral, o de Valery Chekalov, o responsável pela logística do grupo. As cerimónias fúnebres decorreram no cemitério de Severnoye, também em São Petersburgo.