Depois de a FIFA ter tornado público o castigo provisório de 90 dias para Luis Rubiales, o organismo que tutela o futebol mundial pondera agora suspender o dirigente da Real Federação Espanhola de Futebol por 15 anos, segundo o Daily Mail, devido ao beijo à jogadora Jenni Hermoso nos festejos da conquista do Mundial feminino. A pena, a confirmar-se, teria a moldura máxima do órgão que tutela o futebol mundial.

Esta segunda-feira, a comissão de presidentes das federações de futebol das comunidades autónomas de Espanha emitiu um comunicado onde pedia a demissão “imediata” de Luis Rubiales “depois dos últimos acontecimentos e dos comportamentos inaceitáveis ​​que prejudicaram gravemente a imagem do futebol espanhol”. O órgão federativo expressou ainda o apoio a Pedro Rocha que, devido à suspensão provisória de Rubiales, assumiu o cargo de presidente de forma interina. “A Comissão de Presidentes apoia unanimemente o Sr. Pedro Rocha para que conduza uma nova etapa onde o diálogo e a reconciliação com todas as instituições do futebol seja uma linha a seguir”. A FIFA chegou a ameaçar a Real Federação Espanhola de Futebol de que os clubes e seleções ficariam impedidos de participar em competições internacionais caso Rubiales continuasse no cargo.

Entretanto, o caso de Rubiales chegou à ONU. O alto comissário para os direitos humanos, Volker Türk, disse esperar que o beijo a Jenni Hermoso “marque um ponto de viragem”, no meio desportivo onde as mulheres “continuam a ser objeto de assédio sexual e abusos”, escreveu no X, antigo Twitter. “Todos temos a responsabilidade de denunciá-los, de lutar contra eles, e de nos juntarmos a Jenni Hermoso e a todos aqueles que trabalham para acabar com o sexismo e os abusos no desporto”.

O início desta semana tem sido marcado pelos protestos feministas em Espanha. Na segunda-feira, centenas de pessoas manifestaram-se contra o que consideram ser a violência machista. Alexia Putellas, por duas vezes melhor jogadora do mundo, voltou a reforçar a a posição das jogadoras. “Aqui a questão é que todas queremos a mesma coisa que é respeito pela nossa profissão, o mesmo que tem havido durante tantos anos, e continua a existir, no masculino. Também vos digo que não precisamos apenas da ajuda das jogadoras, embora a união seja o primeiro passo”.

Em sentido contrário, a mãe de Luis Rubiales continua em greve de fome. “Estarei [em greve de fome] enquanto o meu corpo aguentar. Não vou parar até que a Jenni diga a verdade. Não me importo de morrer por justiça. O meu filho é uma pessoa decente e não é justo o que lhe estão a fazer”.