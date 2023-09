Mathieu Kassovitz, ator e cineasta francês de 56 anos, conhecido pelo seu papel no filme “O Fabuloso Destino de Amélie” (2001) e como realizador de “O Ódio” (1995), encontra-se em estado grave após ter estado envolvido num aparatoso acidente de mota na zona de Paris.

De acordo com o The Guardian, que cita as autoridades locais, o ator estaria a conduzir no autódromo Linas-Montlhéry, a sul da capital francesa, quando se deu o acidente. Os meios de comunicação do país deram conta de que Kassovitz sofreu lesões na cabeça e uma fratura na pélvis, acabando por ser hospitalizado.

Segundo as autoridades, o ator não corre risco de vida, mas o seu estado de saúde foi descrito como “preocupante”. O jornal Le Parisien revelou que Kassovitz estaria no autódromo com uma das filhas, que seguia atrás do pai com um instrutor noutra mota e que terá assistido ao acidente.

Vencedor do prémio de Melhor Realizador no Festival de Cannes de 1995 por realizar “O Ódio”, filme que retrata os confrontos entre a polícia e um grupo de jovens de uma comunidade desfavorecida e explora temas como o racismo e a desigualdade económica, enquanto ator, notabilizou-se ainda pelo seu papel ao lado de Audrey Tatou em “Amélie”, ou como agente da Mossad em “Munique” (2005), de Steven Spielberg.

Um entusiasta de motorizadas, Kassovitz contou em 2019 que a paixão pelo motociclismo surgiu já depois dos 40 anos, altura em que tirou a carta e começou desde logo a conduzir veículos de alta cilindrada. “Gosto de máquinas, e gosto do aspeto técnico que há em manobrá-las”, disse em entrevista a um programa de automobilismo na televisão francesa.