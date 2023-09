Um suspeito por terrorismo fugiu da prisão HMP Wandsworth, que se situa no sudoeste de Londres e que tinha problemas na segurança, nesta quarta-feira às 12h50 (hora de Lisboa), revelou a BBC News.

O suspeito chama-se Daniel Abed Khalife, tem 21 anos e era soldado. Foi acusado de esconder bombas falsas numa base militar durante o seu serviço. O jovem encontrava-se em prisão preventiva à espera do julgamento por terrorismo e infração da lei de segredos oficiais.

O detido trabalhava na cozinha da prisão e agarrou-se ao camião de transporte de alimentação para fugir, revelou a SkyNews. Na altura, estava vestido com uniforme correspondente à sua função.

As autoridades britânicas suspeitam de que o fugitivo encontra-se em Londres, mas admite que já possa ter saído da cidade. O chefe do comando policial antiterrorista informou de que há uma equipa dedicada à localização do terrorista: “as investigações [são] urgentes e extensas”.

A segurança está a ser reforçada, nomeadamente nos aeroportos de Londres, de acordo com SIC Notícias.

Segundo o comandante Dominic Murphy, “não existe qualquer razão para considerar Khalife de ameaça social“. Porém, aconselha os cidadãos a manterem-se à distância, no caso de o avistarem, e contactarem imediatamente as autoridades.

A Polícia Metropolitana, compartilhou um post na rede social X, que revela a aparência do suspeito.

We are urgently appealing to trace Daniel Khalife, who escaped from Wandsworth Prison this morning.

He has links to #Kingston – police efforts to trace him are ongoing. He should not be approached.

If you have info on his whereabouts, call 999 quoting CAD 1631/06SEP23 pic.twitter.com/Q7B9uKV9uJ

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 6, 2023