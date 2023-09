Com 6.6 de magnitude na escala de Richter, este é o maior sismo em Marrocos desde que há registos, ou seja, pelo menos em 120 anos. O último, de grande intensidade, aconteceu em 1960, e registou 5.8 na escala de Richter. Ambos tiveram profundidades muito semelhantes (entre 10 a 18 km). Se agora a zona mais atingida foi a de Marraquexe, cidade património da humanidade da UNESCO, antes tinha sido Agadir.

Na altura, morreram cerca de 12 mil pessoas, por se tratar de uma região densamente habitada. Mais recentemente, em 2004, um sismo de 6.4, fez 600 vítimas mortais em Alhucemas.

O sismo desta sexta-feira, que já fez mais de 800 vítimas mortais, aconteceu numa zona conhecida como cordilheira do Atlas, montanhas formadas numa zona de compressão geológica de falhas, e onde acontecem, devido a essa fricção, vários sismos, como terá sido o caso. O abalo, por ter acontecido a pouca profundidade, fez-se sentir em grande parte do Norte de África, Sul de Espanha e várias zonas de Portugal.

O nível de destruição, numa zona pouco preparada e pouco habituada a terramotos, onde as construções são frágeis — no Japão, por exemplo, um sismo desta intensidade não provocaria os mesmos danos — é enorme. Os vídeos, que chegam via redes sociais, mostram isso mesmo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Além de prédios a desmoronar, vêem-se crianças a tentar ser resgatadas de escombros e a gente a correr mal a terra começou a tremer, pouco passavam das 23h00 (mesma hora no nosso país) — e também um problema, já que a maior parte das pessoas já se encontra a dormir ou nas suas habitações com menores condições de fuga para espaços livres.

A child remains alive, trapped beneath the rubble.

Only Allah decides who will live or die. Allahu’Akbr

Earthquake Morroco ????????#earthquake #morocco pic.twitter.com/rNhzZHQUXx — Minda Art (@mindaart) September 9, 2023

Le village d’Amarzgane avant et après le séisme… pic.twitter.com/YYKhAera7H — MM ۞ (@MoorishMovement) September 9, 2023

#earthquake This is Tizint tasset Village in the #Taroudant region waiting for emergency assistance. Authorities are working to clear roads to allow passage for ambulances and aid to populations affected ????#PrayForMorocco #Morroco pic.twitter.com/FiTKS5YPlV — Lucky Hope (@Lucky_Hope1) September 9, 2023

This is one of the mountain villages in the Imlil region near the top of Jabal Tebqal (the highest peak in the Atlas Mountains ), less than 100 km from the city of #Marrakech. Buildings have been flattened ????#Morocco #earthquake pic.twitter.com/0yzsEynmFL — Volcaholic ???? (@volcaholic1) September 9, 2023

Este tipo de sismos, desta magnitude, não é normal, segundo o Instituto Geológico e Mineiro de Espanha (IGME). Por isso, um sismo, tão forte, foi inesperado. A falha desta zona montanhosa está identificada, os sismos são normais, mas mais fracos, até uma magnitude de 5.0, habitualmente. Aliás, quando acontecem nestas zonas montanhosas, que ficam dentro de placas tectónicas, em subplacas, e não nas margens de grandes placas, como é o caso, os abalos costumam ser de magnitude inferior.

Mas o facto de ter ocorrido bastante à superfície (10 a 18 km, segundo o que é possível para já saber) e das construções na zona serem muito rudimentares, terá levado a um grande nível de destruição.