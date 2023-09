A rede de concessionários da BMW nos EUA foi surpreendida com uma informação interna obrigando a um stop-sale, uma paragem temporária das vendas relativa a todas as motos com motor de combustão, o que no caso implica suspender a entrega a clientes de 99,9% dos modelos de duas rodas da marca alemã. O construtor viria depois, numa comunicação dirigida à imprensa, confirmar a interrupção das vendas, apontando um defeito detectado nos materiais utilizados no sistema de evaporação como o responsável pela paragem.

Curiosamente, este alerta público é apenas dirigido aos consumidores norte-americanos, uma vez que não temos conhecimento de qualquer comunicação deste tipo realizada no mercado português, isto apesar de todas as motos BMW serem produzidas em Berlim, na Alemanha, com apenas as G310 R e G310 GS a virem de uma fábrica na Índia. O construtor não especifica as causas do problema, limitando-se a avançar que “o sistema de evaporação não foi produzido com materiais de acordo com as especificações originais”, o que pode criar problemas.

A BMW CE 04 eléctrica, o único modelo não abrangido pela suspensão das vendas 3 fotos

A BMW afirma que esta é uma medida voluntária e que não compromete a segurança, o que parece indiciar que está em causa o sistema de evaporação do depósito de combustível e, por tabela, uma questão de emissões, uma vez que os gases não devem ser libertados para o exterior.

A marca alemã não revelou a duração do stop-sale, nem como o problema será ultrapassado, sendo que é possível que existam modelos em circulação com material não conforme com as especificações. Enquanto durar a proibição de vendas das motos alemãs a gasolina, pode sempre ponderar a aquisição da scooter eléctrica CE 04, que com 42 cv acelera até aos 120 km/h e percorre 130 km entre recargas.