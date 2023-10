O presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho exigiu esta sexta-feira a conclusão da A28 até Valença, Melgaço e Monção, para dar resposta ao crescimento da economia na região.

O Governo já nos anunciou a alta velocidade, que, ao que sabemos, terá o cuidado de uma estação em Ponte de Lima e outra em Valença, mas exigimos que seja agarrado todo o projeto de rodovia. Há 30 anos, quando se pensou a A28, ela estava pensada para continuar até Valença, vir até ao nó de Sapardos e derivar para Monção e Melgaço”, observou Manoel Batista, em declarações à Lusa à margem da apresentação do Mercatus – Agrupamento Europeu de Interesse Económico Transfronteiriço Galiza | Norte de Portugal.

O também presidente da autarquia de Melgaço diz que a conclusão da A28 é uma “exigência” que a região faz ao Governo “há três anos”.

Manoel Batista reconheceu que a obra não está prevista no Orçamento do Estado para 2024.

O compromisso da tutela é que, no próximo ano, haja uma conversa mais estreita com o território e os municípios para começar a avançar com o projeto”, afirmou.