O departamento de justiça da Federação Italiana de Futebol (FIGC) oficializou esta terça-feira a sanção ao médio italiano Nicolò Fagioli, da Juventus, suspenso sete meses por apostas ilegais, tendo ainda de pagar uma multa e sujeitar-se a terapia.

“Chegamos a um acordo com Fagioli, após o qual será sancionado com uma suspensão de 12 meses, cinco dos quais comutados com outras formas de sanção, e uma multa de 12.500 euros, pela violação dos regulamentos que impedem apostas em eventos de futebol organizados pela FIGC, a UEFA e a FIFA”, pode ler-se no comunicado federativo.

Os cinco meses em que não cumprirá pena são substituídos por aparições públicas e outro trabalho comunitário, além de um “plano terapêutico de pelo menos seis meses de duração” que terá de cumprir.

Fagioli foi o primeiro nome a surgir num escândalo em torno de apostas ilegais que tem também sob investigação o centrocampista Sandro Tonali, do Newcastle, cujo agente admitiu já que este sofre com uma adição ao jogo.

Também Zaniolo, do Aston Villa, está sob a alçada da justiça desportiva, depois de ser retirado da concentração da seleção italiana devido a esta situação, o que também aconteceu com Tonali.

Fagioli admitiu ter apostado em jogos de futebol, sem que estivesse implicado nos mesmos, o que é proibido, tendo colaborado e reconhecido um vício ao jogo, falhando agora toda a temporada na Juventus.