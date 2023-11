Quatro migrantes que nadavam rumo à praia de Lambi, na ilha de Kos, Grécia, foram esta terça-feira resgatados por elementos da Polícia Marítima portuguesa, ao serviço da Operação “Poseidon”, da Agência Frontex, anunciou aquela força de vigilância em comunicado.

A nota adianta que os migrantes resgatados na operação são quatro homens, os quais foram de imediato entregues às autoridades gregas e transportados para o “Closed Controlled Access Center”, em Kos.

A Polícia Marítima portuguesa encontra-se integrada na operação “Poseidon”, sob égide da agência europeia Frontex e em apoio à guarda costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras gregas e externas da União Europeia, no combate e ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia.