Apesar da expectativa de que a Comissão Técnica Independente entregue até ao final do ano o seu relatório final de avaliação das vantagens e fraquezas da localização, a decisão política sobre a nova solução aeroportuária de Lisboa ficará para o próximo Governo. Apesar da intenção deste Governo em tomar a decisão no início de 2024, essa é uma decisão que o Governo de gestão não poderá tomar — a dissolução do Parlamento vai ser efetiva a 15 de janeiro, já depois de garantida a aprovação do Orçamento do Estado para 2024.

O esclarecimento foi dado por João Galamba no debate na especialidade sobre a proposta de Orçamento do Estado, numa sessão que ficou marcada também pelos ataques dos partidos à direita, mais fortes por parte do Chega e do PSD, (e do Bloco de Esquerda), pela fragilidade política do ministro das Infraestruturas, constituído arguido na Operação Influencer esta semana. E na qual João Galamba garantiu que não irá apresentar a demissão, atirando para o primeiro-ministro António Costa a sua eventual saída, assumindo estar no Parlamento para defender um Orçamento que também preparou.

Este governo e as Infraestruturas terão tudo preparado para essa decisão poder ser tomada. A CTI não escolhe a localização. Há localizações que são excluídas por não serem possíveis, depois há vantagens e desvantagens de localizações. O objetivo do relatório da CTI é habilitar o Governo, um Governo, a tomar a decisão. E esse trabalho será feito. O próximo governo poderá tomar essa decisão não tendo de ignorar o trabalho feito, é um trabalho técnico sério, que será conhecido brevemente. A condição habilitadora para tomar uma decisão com fundamentos existirá para quem a quiser tomar.”

