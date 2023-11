O Livre questionou esta quinta-feira o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, sobre a detenção de estudantes ativistas climáticos em duas faculdades de Lisboa, considerando que houve uma “desproporção nos meios utilizados e no tipo de força empregada”.

Numa pergunta dirigida ao ministro da Administração Interna, o deputado único do Livre, Rui Tavares, escreve que “a comunicação social noticiou a detenção de três estudantes na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa enquanto davam uma palestra sobre ação climática”.

As imagens exibem mais de uma dezena de agentes nas instalações e a detenção de três ativistas. A ação fazia parte de um conjunto de ações nas escolas para reivindicar o fim aos combustíveis fósseis até 2030 e eletricidade 100% renovável e acessível até 2025″, lê-se na pergunta.

A iniciativa refere que, esta semana, “factos semelhantes ocorreram na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade Nova de Lisboa”.

Do que se pode observar nas imagens fotografadas, filmadas e disponibilizadas pela comunicação social, existe uma manifesta desproporção nos meios utilizados e no tipo de força empregada, face ao que estava em causa: exercício pacífico do direito de opinião e de manifestação”, defende o deputado único Rui Tavares.