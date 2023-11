Cão da Presidente da Moldávia foge ao protocolo e morde líder austríaco

Um mês depois de Commander, o cão de Joe Biden, ter sido retirado da Casa Branca — na sequência de 11 mordidas a guardas e agentes dos serviços secretos dos Estados Unidos —, foi Codrut, o cão da Presidente da Moldávia, Maia Sandu, a quebrar as regras de etiqueta. O líder austríaco, Alexander Van der Bellen, foi recebido “com alguma agitação”, motivada por uma mordida numa mão. Mas tal não afetou as conversações entre os dois dirigentes, pois este até é um “amante de animais”.

O incidente aconteceu na quinta-feira, quando Sandu e Van der Bellen estavam a dar um passeio pelos jardins do Palácio Presidencial, em Chișinău. A Presidente moldava decidiu apresentar o seu cão, resgatado este ano após ter sido atropelado, ao seu homólogo austríaco, mas a primeira impressão não foi a melhor.

O momento foi captado em vídeo pelos meios de comunicação que estavam no local, sendo possível ver Van der Bellen a baixar-se e a esticar a mão para acariciar Crodut. No entanto, em vez de aceitar o carinho, este retribuiu com um latir seguido de uma mordida, como mostra a BBC.

Sandu pediu imediatamente desculpa e disse que o cão estava demasiado agitado. “É muita gente”, confessou, citada pelo jornal Politico. O Presidente austríaco foi fotografado mais tarde com uma ligadura na mão.

Apesar disso, Van der Bellen não deixou que o incidente afetasse a agenda da visita ao país. “O meu primeiro encontro com Codruț, o ‘Primeiro Cão’ da República da Moldávia, causou alguma agitação”, começou por dizer, num vídeo publicado no Instagram.