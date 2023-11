A partir desta noite são 271 os espaços em Espanha distinguidos com estrelas Michelin. Os astros mais cobiçados da indústria gastronómica foram distribuídos pelo país vizinho na noite desta terça-feira em Barcelona. O Guia Michelin Espanha 2024 conta com muitas novidades. O destaque é o facto de ter sido atingido o número histórico de 15 espaços com três estrelas.

Três estrelas, 15 restaurantes no Olimpo Michelin

Esta terça-feira dois novos restaurantes conquistaram a sua terceira estrela elevando para 15 os espaços com três estrelas Michelin em Espanha. Uma conjugação de números que é histórica. O Disfrutar (em Barcelona) e o Noor (em Córdoba) juntam-se assim a uma constelação de 13 restaurantes que renovaram as suas três estrelas: o ABaC, o Cocina Hermanos Torres e o Lasarte (todos em Barcelona), o Atrio (Cáceres), Quique Dacosta (Dénia), o Akelaŕe e o Arzak (em Donostia / San Sebastián), o Aponiente (Porto de Santa Maria), El Celler de Can Roca (Girona), Azurmendi (Larrabetzu), Martín Berasategui (Lasarte-Oria), DiverXO (Madrid) e Cenador de Amós (Villaverde de Pontones).

Duas estrelas, um novo membro na equipa

Há um novo espaço com duas estrelas Michelin: o restaurante Venta Moncalvillo, que está localizado em Daroka de Rioja, com cerca de 50 habitantes. A lista de de restaurantes com duas estrelas cresce assim para 32 restaurantes.

Uma estrela e 31 novos contemplados

O Guia Michelin Espanha 2024 tem 31 novos membros, ou seja, restaurantes que receberam a sua primeira estrela. Entre tantos novos espaços, o próprio guia destaca Madrid, alertando para o aumento de restaurantes de alta gastronomia na capital, e Jaén, por considerar que é um novo ponto de interesse gastronómico. No comunicado com os vencedores desta cerimónia, é também assinalado que as Ilhas Baleares e as Ilhas Canárias continuam a conquistar espaço neste guia. A lista de restaurantes que têm uma estrela Michelin cresce assim para 224.

As estrelas também são verdes. E ainda os Bib Gourmand

As estrelas verdes Michelin distinguem as iniciativas e o comprometimento com a sustentabilidade através da gastronomia desde 2020. Este novo guia para o próximo ano atribuiu 12 novas estrelas neste âmbito, distinguindo assim um total de 49 espaços que incluiu estas preocupações no seu menu.

Há ainda 23 novos espaços Bib Gourmand, que se trata de uma distinção que começou a ser atribuída em 1997 para premiar a relação qualidade/preço. Em Espanha, são agora 229 o restaurantes merecedores desta categoria.

O guia entregou também quatro prémios especiais. A chef Martina Puigvert que está com a mãe, Fina Puigdevall, ao leme do restaurante Les Cols (que tem duas estrelas Michelin) foi distinguida com o Prémio especial Jovem Chef 2024. Joan Carles Ibáñez, que é chefe de sala no restaurante Lasarte (que tem três estrelas) ganhou o Prémio Especial Serviço de Sala Michelin 2024. Josep Roca i Fontané, que é sommelier no restaurante El Celler de Can Roca (que tem três estrelas Michelin) ganhou o Prémio especial Sommelier Michelin 2024. Por fim, o aguardado Prémio Especial Chef Mentor Michelin 2024, foi para o mestre Juan Mari Arzak, o chef espanhol de 81 anos que continua a cozinhar em San Sebastián com a filha, Elena, no restaurante Arzak (que tem três estrelas Michelin).

O Guia Michelin Portugal para 2024 terá a sua própria gala, mas só a 27 de fevereiro de 2024, no Algarve.