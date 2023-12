Em atualização

Dez membros do Climáximo bloquearam na manhã desta quinta-feira a Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, em Lisboa, na direção da entrada do túnel do Marquês de Pombal. O grupo protestava na sequência do fim da COP28, criticando os resultados que descreve como insuficientes.

Vários membros do grupo sentaram-se em fila na estrada a impedir a circulação, mas foram entretanto retirados do local. Outros dois estiveram pendurados no viaduto, com uma faixa com a frase “Governos e empresas declararam guerra à sociedade e ao planeta”, sendo posteriormente retirados pelos bombeiros.

“Após mais uma COP cujo acordo é o colapso, a sociedade não pode voltar à complacência da marcha rumo ao abismo. Se os planos das instituições nacionais e internacionais são a guerra à sociedade, a normalidade tem de ser parada para agir em emergência”, afirmou o Climáximo em comunicado na sequência do protesto.

“Ontem no Dubai foi fechada a 28ª conferência do colapso climático, rejeitando qualquer passo concreto para reduzir drasticamente emissões e garantir uma transição digna para as pessoas. Confirmou a declaração de guerra dos governos e empresas emissoras a toda a sociedade atual e às gerações futuras”, sublinhou Mário Mesquita, um dos participantes da ação, citado no mesmo comunicado.

A COP 28 terminou na quarta-feira e pela primeira vez em 30 anos foi aprovado um acordo que apela a uma “transição longe dos combustíveis fósseis”. Descrito por alguns como “histórico”, o acordo foi também muito criticado por se ter perdido a oportunidade de determinar de os eliminar completamente.