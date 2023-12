Os pagamentos aos setores agroflorestal e das pescas totalizaram 1.400 milhões de euros este ano, divulgou esta quinta-feira o Ministério da Agricultura e da Alimentação.

“No ano de 2023, o Ministério da Agricultura e da Alimentação procedeu a pagamentos aos setores agroflorestal e das pescas num montante total de 1,4 mil milhões de euros”, indicou, em comunicado, o executivo.

O ministério liderado por Maria do Céu Antunes destacou que, este ano, Portugal teve um aumento de 9,9% na produtividade associada ao trabalho agrícola, atrás da Bélgica e de Espanha. A média da União Europeia teve uma quebra de 6,6%, face ao ano anterior.

Segundo a mesma nota, no período em análise, foi paga mais de metade do Pedido Único, no âmbito do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC). O pagamento do restante valor está previsto para o início de 2024.

O Governo destacou também os montantes transferidos no âmbito do Fundo Europeu de Garantia Agrícola (FEAGA), no total de 529,9 milhões de euros. Somam-se 490,3 milhões de euros em pagamentos do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER).

Para o setor das pescas foram transferidos 109,7 milhões de euros, nos quais se incluem 70,5 milhões de euros no âmbito do Mar 2020 e 32,8 milhões de euros do regime de compensação aos operadores do setor das pescas e da aquicultura. Acrescem 170 milhões de euros em ajudas extraordinárias.

Citada na mesma nota, Maria do Céu Antunes referiu que 2024 “vai exigir ainda mais de ambos os setores”, nomeadamente devido a fatores como a instabilidade geopolítica.

“Contudo, com a confiança e perseverança dos nossos agricultores e pescadores, juntos conseguiremos, certamente, ultrapassar novos e velhos desafios, conscientes de que não deixaremos ninguém para trás”, concluiu.